صُمم على شكل زهرة الصحراء.. مسجد الملك عبد الله المالي يحصل على العديد من الجوائز العالمية

حصل مسجد مركز الملك عبد الله المالي، على العديد من الجوائز في مجال الفن المعماري، آخرها جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد 2021م.
وحاز المسجد الذي يُعد نموذجًا فريدًا للعمارة بداية من عام 2011؛ جائزة المركز الأوروبي لفنون التصميم والعمارة، وجائزة العمارة العالمية عن فئة العمارة الدينية 2020 التي يمنحنها متحف أثينيو في شيكاغو بالولايات المتحدة، كما ترشح في عام 2017 لجائزة مهرجان العمارة الدولي.
وصُمم على شكل زهرة الصحراء، وتستند أشكاله الهندسية على أشكال معمارية إسلامية توفر تظليلًا كاملًا للشمس، وهو بمساحة 6 آلاف متر مربع، وبارتفاع 3 طوابق، واستوحى المصممون تصميمه من بلورات الصحراء.
ويخلو التصميم الداخلي للمسجد من الأعمدة، فيما يتميز هذا التصميم الداخلي بوجود محراب زجاجي في الجانب الغربي منه، مصنوع من زجاج المقلصات المجردة.
ويسمح تصميم المسجد المميز، بدخول الإضاءة الطبيعية إليه، ما يجعله تحفة معمارية فريدة، تزيد من فرص حصوله على جوائز معمارية عالمية، استنادًا لروعة التصميم. وفق “أخبار 24”.