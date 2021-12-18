فيديو.. السفير الفرنسي يلقي قصيدة للأمير خالد الفيصل احتفاءً باللغة العربية

احتفى السفير الفرنسي لدى المملكة، لودفيك بوي، باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم (السبت)، وذلك بإلقائه قصيدة للأمير خالد الفيصل؛ باللغة العربية.
ونشر بوي على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو له وهو يلقي قصيدة “أجاذبك الهوى”، ويهديها للشعب السعودي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، التي وصفها بلغة الشعر والحب.
واختار بوي، من القصيدة التي كتبها الأمير خالد فيصل وغناها طلال مداح، الأبيات التالية:
أجاذبك الهوى واطــرب وأغني .. وأبادلك الغرام بكل فنّي
وأشاهد صنعة الله في جمالك .. وحكمه الذي فيك امتحنّي
وأشوف الودّ فـي عيونك ولكن.. يردّ الودّ خوفٍ فيك منّي
ولا أدرى وش يخيفك يا حبيبي .. وأنا بك مغرمٍ جاك متعنّي
ولو إنك تلاحظ شفت عيني.. وهي تروي حديث الحب عنّي
تعال اسقيك من جدول غرامي .. شراب فيه للعاشق تهنّي
وأهيم بك بسماوات المحـبة .. ألين انّك بعد مثلي تغنّي.
🎥👇 أصدقائي السعوديين الأعزّاء ، السلام عليكم ! بمناسبة #اليوم_العالمي_للغة_العربية ، اخترت هذه القصيدة الجميلة لصاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل.
تحيا #اللغة_العربية ، لغة الحب والشعر !#فرنسا_المملكة_العربية_السعودية 🇸🇦💙🇫🇷 pic.twitter.com/RVjxetkbX7
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) December 18, 2021
وفق “أخبار 24”.