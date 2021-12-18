نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > فيديو.. السفير الفرنسي يلقي قصيدة للأمير خالد الفيصل احتفاءً باللغة العربية
18/12/2021   5:04 م

فيديو.. السفير الفرنسي يلقي قصيدة للأمير خالد الفيصل احتفاءً باللغة العربية

+ = -
1028

احتفى السفير الفرنسي لدى المملكة، لودفيك بوي، باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف اليوم (السبت)، وذلك بإلقائه قصيدة للأمير خالد الفيصل؛ باللغة العربية.

ونشر بوي على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو له وهو يلقي قصيدة “أجاذبك الهوى”، ويهديها للشعب السعودي بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، التي وصفها بلغة الشعر والحب.

واختار بوي، من القصيدة التي كتبها الأمير خالد فيصل وغناها طلال مداح، الأبيات التالية:

أجاذبك الهوى واطــرب وأغني .. وأبادلك الغرام بكل فنّي

وأشاهد صنعة الله في جمالك .. وحكمه الذي فيك امتحنّي

وأشوف الودّ فـي عيونك ولكن.. يردّ الودّ خوفٍ فيك منّي

ولا أدرى وش يخيفك يا حبيبي .. وأنا بك مغرمٍ جاك متعنّي

ولو إنك تلاحظ شفت عيني.. وهي تروي حديث الحب عنّي

تعال اسقيك من جدول غرامي .. شراب فيه للعاشق تهنّي

وأهيم بك بسماوات المحـبة .. ألين انّك بعد مثلي تغنّي.

وفق “أخبار 24”.

فيديو.. السفير الفرنسي يلقي قصيدة للأمير خالد الفيصل احتفاءً باللغة العربية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885189948.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.