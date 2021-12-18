وصلت اليوم (السبت) الطائرتان الإغاثيتان الخامسة والسادسة ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لدعم الشعب الأفغاني، وعلى متنهما أكثر من 65.7 طن من المواد الغذائية والإيوائية.
وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الحمولة تشتمل على نحو 1.7 ألف سلة غذائية و192 حقيبة إيوائية، ليصبح إجمالي المساعدات المقدمة ضمن الجسر أكثر من 197 طناً من المواد الغذائية والإيوائية، تم نقلها من خلال 6 طائرات إغاثية.
وأضاف أن هناك أيضاً القافلة البرية التي قام المركز بتأمينها من الأراضي الباكستانية تحملها 200 شاحنة إغاثية تزن 1.9 ألف طن، سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة في أفغانستان. وفق “أخبار 24”.