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جديد المحليات > “الجبة”.. رداء فضفاض للأجواء الشتوية اشتهرت به منطقة الباحة في الماضي
18/12/2021   5:07 م

“الجبة”.. رداء فضفاض للأجواء الشتوية اشتهرت به منطقة الباحة في الماضي

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يرتدي أهالي منطقة الباحة لباسًا تقليديًّا للأجواء الشتوية يعرف باسم “الجبة”، كأحد تكوينات الموروث الشعبي، والتي اشتهروا بصناعتها قديمًا وحتى وقتنا الحاضر.

وقال المواطن عبدالله الغامدي، إن جذور “الجبة” تعود إلى الماضي العريق في الباحة، وهو عبارة عن رداء خارجي فضفاض يغطي كامل الجسم، ويُصنع من الحرير أو من صوف الغنم الأبيض بعد غزله يدوياً.

الجبة

ونوه المهتم بالتاريخ سعود الزهراني، بأن الجُبة كانت تلبس كذلك قديماً في بعض مناسبات الزواج عند المشاركة في الفرق الشعبية التي تؤدي العرضة الجنوبية حتى أصبح ارتباطها وثيقاً بهذا الموروث الشعبي الأصيل.

وأشار المواطن محمد الغامدي إلى أن لباس الجُبة أصبح ضمن ذاكرة الزمن القديم لما يتصف به الرجل العربي آنذاك من اهتمام بالملبس وتنوع ثقافي جعل من الجزيرة العربية إحدى أهم الثقافات في العالم، فأصبح لباس الجُبة يُرى فقط في المتاحف التاريخية بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.

الجبة

“الجبة”.. رداء فضفاض للأجواء الشتوية اشتهرت به منطقة الباحة في الماضي

جديد المحليات
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