“تعاون وتكامل”.. المملكة تشارك قطر احتفالاتها باليوم الوطني

تحتفل دولة قطر اليوم (السبت) بيومها الوطني، تحت شعار “مرابع الأجداد أمانة”، احتفاءً بالذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر؛ مقاليد الحكم في عام 1878.
وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فعاليات الاحتفال الكبير الذي أقيم اليوم على كورنيش الدوحة بحضور واسع من المواطنين والمقيمين، ومشاركة كافة القطاعات العسكرية والشرطية في عرض عسكري.
وهنأ الأمير عبر حسابه على موقع “تويتر”، أهل قطر والمقيمين، بها بذكرى اليوم الوطني للدولة، واصفًا إياهم بثروة الوطن.
تقاليد اليوم الوطني
وبدأت الاحتفالات بعزف النشيد الوطني، وإطلاق 18 طلقة مدفعية تيمنًا بتاريخ تأسيس دولة قطر، ثم بالعرض البحري المرئي لمجموعة من القطع البحرية الحديثة من سفن النقل والدعم اللوجستي، والزوارق السريعة، والسفن والزوارق القتالية المجهزة بأحدث المنظومات الدفاعية والهجومية.
تلى ذلك عرض جوي لعدة أنواع من الطائرات العسكرية متعددة المهام الدفاعية والهجومية، ومجموعة من الطوافات تقدمتهم مروحية “الأباتشي”، بالإضافة إلى الطائرات الحربية المقاتلة والعمودية والنقل الجوي وطائرات الشحن وطائرات الإخلاء والطائرات الاستعراضية.
عقب العرض الجوي، بدأ دخول مشاة القوات المسلحة تتقدمهم دبابة من نوع “ليوبارد” ومدرعتا “جيوبارد” دفاع جوي، ومن ثم دخول السرايا من طابور القوات البرية وطابور القوات الجوية، والبحرية، وغيرها، ثم تلاه استعراض سرايا قوة الأمن الداخلي (لخويا)، مع دخول الفصائل العسكرية المختلفة، ومجموعة الخيالة والهجانة.
واختتم العرض بدخول طلائع الإسقاط المظلي والعروض العسكرية الجوية، وقد أقيم المسير وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وفق “أخبار 24”.
احتفاء عربي
واحتفت عدة دول عربية وخليجية باليوم الوطني القطري، وفي مقدمتها المملكة حيث أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، أمس الجمعة، شعارًا إعلاميًّا موحدًا تحت عنوان “تعاون وتكامل”.
وقدم مركز التواصل الحكومي، التهنئة لدولة قطر بمناسبة يومها الوطني، كما تمنى لدولة قطر أعوامًا زاهرة بالتقدم والنماء لدولة قطر الشقيقة.
القيادة تهنئ
وبعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجمعة، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشيخ تميم، ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعلنت دولة الإمارات أنها ستقيم فعاليات واحتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري، تحت شعار “الإمارات- قطر.. كل عام وأنتم بخير”، فيما أضيء برج خليفة بدبي مساء أمس بألوان علم قطر.
وأُضيء برج القاهرة بالعاصمة المصرية القاهرة، وبرج خليفة في دبي، مساء أمس الجمعة، بألوان علم دولة قطر احتفاءً بيومها الوطني.
جانب من المسير الوطني للقوات المسلحة القطرية 🇶🇦#اليوم_الوطني_القطري #مرابع_الأجداد_أمانة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/kQls7xK3He
— تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 18, 2021