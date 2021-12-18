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جديد المحليات > بحضور “وقاية”.. “الصحة” تستعرض مستجدات كورونا في المؤتمر الصحفي غدًا الأحد
18/12/2021   10:29 م

بحضور “وقاية”.. “الصحة” تستعرض مستجدات كورونا في المؤتمر الصحفي غدًا الأحد

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تعقد وزارة الصحة، غدًا (الأحد)، المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا، وذلك بمشاركة ممثلين من جهتين مختلفتين.

ويستعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، كما يجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا حول الفيروس ومتحوراته.

ومن جانبه، يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، مستجدات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقرات العمل، فضلًا عن نسب التحصين بالقطاعين العام والخاص. وفق “أخبار 24”.

ويتناول الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة “وقاية”، مستجدات متحور أوميكرون، والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية اللازمة لمواجهته.

يذكر أن هيئة الصحة العامة كانت قد أوصت، في وقت سابق اليوم، بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة، وبالأخص للدول عالية المخاطر، وذلك نظرًا لما يشهده العالم من زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا ومتحور أوميكرون.

بحضور “وقاية”.. “الصحة” تستعرض مستجدات كورونا في المؤتمر الصحفي غدًا الأحد

جديد المحليات
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