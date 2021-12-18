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جديد المحليات > الرئيس التنفيذي لـ”وسط جدة” يوضح مراحل التخطيط للمشروع
18/12/2021   10:29 م

الرئيس التنفيذي لـ”وسط جدة” يوضح مراحل التخطيط للمشروع

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استعرض الرئيس التنفيذي لشركة “وسط جدة” للتطوير، أحمد السليم، مراحل التخطيط لتطوير المشروع، الذي كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أطلق مخططاته العامة أمس (الجمعة).

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن التخطيط للمشروع مر بمراحل متعددة، بدأت بدراسة العرض والطلب بالسوق، وتحديد فئات الأصول من سكن ودور ضيافة ومكاتب ومطاعم ومقاهٍ، ثم تحديد المورد المالي الذي يتم على أساسه تصميم المشروع. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المشروع يضم استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال، مخصصة لتطوير 5.7 مليون متر مربع، وذلك بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

الرئيس التنفيذي لـ”وسط جدة” يوضح مراحل التخطيط للمشروع

جديد المحليات
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