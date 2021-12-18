الرئيس التنفيذي لـ”وسط جدة” يوضح مراحل التخطيط للمشروع

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة “وسط جدة” للتطوير، أحمد السليم، مراحل التخطيط لتطوير المشروع، الذي كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أطلق مخططاته العامة أمس (الجمعة).
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن التخطيط للمشروع مر بمراحل متعددة، بدأت بدراسة العرض والطلب بالسوق، وتحديد فئات الأصول من سكن ودور ضيافة ومكاتب ومطاعم ومقاهٍ، ثم تحديد المورد المالي الذي يتم على أساسه تصميم المشروع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المشروع يضم استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال، مخصصة لتطوير 5.7 مليون متر مربع، وذلك بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين من داخل المملكة وخارجها.
#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لشركة #وسط_جدة أحمد السليم: المشروع يمر بثلاث مراحل رئيسية تنتهي بعد عام 2030 ويهدف إلى تحسين جودة الحياة في #جدة@JeddahCentral pic.twitter.com/as6WalFnmg
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 18, 2021