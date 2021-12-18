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جديد المحليات > صورة لأمر من الملك فيصل حين كان نائبًا بالتعامل باللغة العربية حكوميًا
18/12/2021   10:29 م

صورة لأمر من الملك فيصل حين كان نائبًا بالتعامل باللغة العربية حكوميًا

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نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (السبت)، صورة تاريخية لأمر من الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الجهات الحكومية، يقضي بالتعامل باللغة العربية في المكاتبات.

وتضمن القرار الذي أصدره الملك فيصل عندما كان نائبًا للملك في الحجاز عام 1927، أمرًا لجميع رؤساء المصالح الحكومية بإنفاذ قرار مجلس الشورى القاضي بوجوب الاعتناء باللغة العربية، خاصة في المكاتبات الرسمية والمصالح الحكومية.

يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يتوافق مع ذكرى صدور قرار من الأمم المتحدة باعتماد العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالمنظمة الأممية. وفق “أخبار 24”.

صورة لأمر من الملك فيصل حين كان نائبًا بالتعامل باللغة العربية حكوميًا

جديد المحليات
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