صورة لأمر من الملك فيصل حين كان نائبًا بالتعامل باللغة العربية حكوميًا

نشرت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (السبت)، صورة تاريخية لأمر من الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز إلى الجهات الحكومية، يقضي بالتعامل باللغة العربية في المكاتبات.
وتضمن القرار الذي أصدره الملك فيصل عندما كان نائبًا للملك في الحجاز عام 1927، أمرًا لجميع رؤساء المصالح الحكومية بإنفاذ قرار مجلس الشورى القاضي بوجوب الاعتناء باللغة العربية، خاصة في المكاتبات الرسمية والمصالح الحكومية.
يذكر أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي يتوافق مع ذكرى صدور قرار من الأمم المتحدة باعتماد العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالمنظمة الأممية. وفق “أخبار 24”.
#مختارات_أم_القرى |📰
القرآن الكريم واللغة العربية صنوان لا يفترقان، فها هو الملك فيصل بن عبدالعزيز حين كان نائباً للملك في الحجاز يصدر أمراً للجهات الحكومية بالتعامل باللغة العربية في المكاتبات والابتعاد عن غريب الألفاظ. #اليوم_العالمي_للغة_العربية #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/sdVCcAaHCz
— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) December 18, 2021