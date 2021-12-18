متحدثة “التعليم”: الوزارة تبذل جهودًا كثيرة لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها وتواصل تطوير المناهج

أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن الوزارة تبذل الكثير من الجهود لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها وتطويرها، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير كافة المناهج وزيادة التطبيقات اللغوية في هذه المناهج الدراسية.
وأوضحت عبر مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، اليوم (السبت)، أن الوزارة تركز على مهارات الفهم القرائي للطلاب، مبينة أن وزير التعليم حمد آل الشيخ، وجه بتخصيص من 5 إلى 10 دقائق في كل بداية حصة دراسية للقراءة والكتابة، إضافة إلى المشاركة في المسابقات والفعاليات الخاصة بالخط العربي واللغة العربية وترسيخ استخدامها في المنشآت التعليمية كلغة رسمية في التواصل. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الوزارة لديها الكثير من المبادرات أهمها تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المدارس السعودية في الخارج، وبعثات التعليم في الدول المضيفة، إضافة إلى افتتاح المعاهد خارجيا وخدمة المبتعثين وأبنائهم والجاليات العربية والإسلامية.
فيديو | المتحدث باسم التعليم العام لـ #نشرة_النهار:#وزارة_التعليم تبذل الكثير من الجهود لخدمة اللغة العربية وإبراز مكانتها.. وتواصل العمل على تطوير كافة المناهج وتحديدا اللغة العربية #اليوم_العالمي_للغة_العربية#الإخبارية pic.twitter.com/RR5jNKvvKt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2021