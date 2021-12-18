استشاري: حذارٍ من إضافة الملح للطعام.. وهذا هو المقدار اليومي الصحي منه

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من بعض الممارسات والعادات الغذائية التي تؤدي بصاحبها للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
وقال، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن زيادة الوزن وإضافة الملح إلى الطعام، من أهم مسببات ارتفاع ضغط الدم لدى الإنسان.
وأوضح أن العديد من العناصر التي تدخل في الطعام تحتوي بالفعل على الملح، مشيرًا إلى احتواء الماء والخضراوات والفواكه وبعض الأطعمة على نسب متفاوتة من الملح. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يجب ألا تزيد نسبة الملح التي يحصل عليها الإنسان يوميًا على جرامين فقط، موضحًا أن تناول الفاكهة على مدار اليوم وممارسة الرياضة من أهم وسائل النزول بضغط الدم في الجسم.
فيديو | د. خالد النمر: الملح من الأسباب الرئيسية لرفع ضغط الدم ويجب الامتناع عن اضافته في الأكل #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Okzy6UYe6z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2021