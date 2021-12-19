أمطار غزيرة على حفر الباطن.. وتنبيهات باستمرار الحالة على الشرقية والقصيم

هطلت أمطار غزيرة مساء أمس (السبت)، على أجزاء من المنطقة الشرقية بينها محافظة حفر الباطن.
وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة باستمرار هطول الأمطار حتى الساعة (09:00) من صباح اليوم الأحد على الخفجي والقيصومة وحفر الباطن بالشرقية.
ونوه إلى أن الحالة تؤثر على البدائع والبكيرية والرس وبريدة وعنيزة بمنطقة القصيم، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
فيديو | هطول أمطار على حفر الباطن#الإخبارية pic.twitter.com/63GRULfIyo
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 18, 2021
وفق “أخبار 24”.