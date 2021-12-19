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جديد المحليات > أمطار غزيرة على حفر الباطن.. وتنبيهات باستمرار الحالة على الشرقية والقصيم
19/12/2021   8:33 ص

أمطار غزيرة على حفر الباطن.. وتنبيهات باستمرار الحالة على الشرقية والقصيم

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هطلت أمطار غزيرة مساء أمس (السبت)، على أجزاء من المنطقة الشرقية بينها محافظة حفر الباطن.

وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة باستمرار هطول الأمطار حتى الساعة (09:00) من صباح اليوم الأحد على الخفجي والقيصومة وحفر الباطن بالشرقية.

ونوه إلى أن الحالة تؤثر على البدائع والبكيرية والرس وبريدة وعنيزة بمنطقة القصيم، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وفق “أخبار 24”.

أمطار غزيرة على حفر الباطن.. وتنبيهات باستمرار الحالة على الشرقية والقصيم

جديد المحليات
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