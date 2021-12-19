حذّر استشاري العيون وجراحة الشبكية، الدكتور عادل العقيلي، من إهمال علاج كسل العين وضعف النظر؛ كون ذلك يُسبب إشكاليات كبيرة للنظر خاصة لدى الأطفال.
وأوضح العقيلي خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الحفاظ على النظر مهم جداً ويحتاج إلى إجراء فحص نظر للطفل في عامه الأول، مع استمرار ارتداء النظارات الشمسية المُطابقة للمواصفات.
ونوه إلى أن استخدام ماء الكمأة والكحل الأسمد يحتاج لبعض المتطلبات بينها الحصول على نوعيات أصلية منها، مع اتباع الطريقة التي لا يكون فيها ضرر على العيون، بالإضافة إلى مراجعة الأطباء والجهات المعنية حتى لا يتسبب ذلك في أضرار.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن عمليات الليزر لها أنواع كثيرة منها تصحيح النظر والشبكية والمحافظة على ضغط العين وغيرها، مبيناً أن إجراء هذه العمليات بمعدلات عالية من الأمان يحتاج إلى عمل فحص طبي للقرنية.
د.عادل العقيلي .. استشاري عيون وجراحة شبكية : إهمال علاج كسل العين وضعف النظر يسبب إشكاليات كبيرة خاصة للأطفال @Adelalakeely#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oRfUo8DE6W
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 18, 2021
ماء الكمأة والكحل الأسمد .. هل هي أمور مفيدة للعين؟..
د.عادل العقيلي .. استشاري عيون وجراحة شبكية يفصل المشكلة@Adelalakeely#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vQTMQHPhOu
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 18, 2021
د.عادل العقيلي .. استشاري عيون وجراحة شبكية : الحفاظ على النظر مهم جدا خاصة في فترة الطفولة بعمر أقل من عام .. وهذه الخطوة مهمة جدا @Adelalakeely#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/H5NEdaySOb
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 18, 2021
د.عادل العقيلي .. استشاري عيون وجراحة شبكية : عمليات الليزر أنواعها كثيرة منها تصحيح النظر وهناك ليزر الشبكية والمحافظة على ضغط العين وغيرها .. وهي مهمة جدا @Adelalakeely#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EpXJwj7u44
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 18, 2021