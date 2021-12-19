حذّر استشاري العيون وجراحة الشبكية، الدكتور عادل العقيلي، من إهمال علاج كسل العين وضعف النظر؛ كون ذلك يُسبب إشكاليات كبيرة للنظر خاصة لدى الأطفال.

وأوضح العقيلي خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الحفاظ على النظر مهم جداً ويحتاج إلى إجراء فحص نظر للطفل في عامه الأول، مع استمرار ارتداء النظارات الشمسية المُطابقة للمواصفات.

ونوه إلى أن استخدام ماء الكمأة والكحل الأسمد يحتاج لبعض المتطلبات بينها الحصول على نوعيات أصلية منها، مع اتباع الطريقة التي لا يكون فيها ضرر على العيون، بالإضافة إلى مراجعة الأطباء والجهات المعنية حتى لا يتسبب ذلك في أضرار.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن عمليات الليزر لها أنواع كثيرة منها تصحيح النظر والشبكية والمحافظة على ضغط العين وغيرها، مبيناً أن إجراء هذه العمليات بمعدلات عالية من الأمان يحتاج إلى عمل فحص طبي للقرنية.