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جديد المحليات > ما هي أسباب ميول بعض النساء للارتباط بالرجل المتزوج؟.. أخصائية توضح
19/12/2021   8:32 ص

ما هي أسباب ميول بعض النساء للارتباط بالرجل المتزوج؟.. أخصائية توضح

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أوضحت الأخصائية النفسية، ندى الأطرش، الأسباب التي تدفع بعض النساء إلى اختيار الارتباط بالرجل المتزوج وقبولها بوجود زوجات ثانية عليها.

وقالت الأطرش خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن الأسباب التي تدفع بعض النساء لهذا الأمر تشمل الرغبة في الشعور بالأمان مع الرجل المتزوج، إلى جانب تمتع المتزوج بالخبرة والشخصية التي تجذب المرأة.

وأضافت أن بعض السيدات يحاولن تعويض غياب الأب في حياتهن بالارتباط بالمتزوج فهي تبحث من خلال هذا الأمر عن علاقة والدية وليست زوجية فقط، مشيرةً إلى أن هناك عزوفاً في صفوف الشباب حالياً عن الزواج.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن الرجل مُتعدد بطبعه والمرأة ترفض التعدد، كما أن نجاح المرأة في إقناع الرجل المتزوج للزواج منها لا يحتاج لمجهود في ظل طبيعة الرجل التي تميل للارتباط بأكثر من امرأة.

ما هي أسباب ميول بعض النساء للارتباط بالرجل المتزوج؟.. أخصائية توضح

جديد المحليات
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