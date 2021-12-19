متحدث “الموارد البشرية”: تحديث جدول المخالفات جاء لمواكبة متغيرات سوق العمل.. وهذا ما نهدف إليه

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن قرار تحديث جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، جاء مواكبا لمتغيرات سوق العمل.
وأشار خلال لقائه في برنامج “سوق العمل” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (السبت)، إلى أن الوزارة أطلقت حزمة مبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص منذ جائحة فيروس كورونا، مبينًا أن هذه المبادرات تهدف إلى تنمية وتحفيز القطاع الخاص واستدامة التوطين به، وجعله بيئة جاذبة ومنافسة للأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف آل حامد، أن الوزارة تعمل قدر الإمكان على عدم خروج المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من سوق العمل، لافتًا إلى أن القرار تضمن تقسيم المخالفات المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمال في المؤسسات، حيث تشمل الأولى التي يكون عدد عمالها من 51 عاملا فأعلى، والثانية من 11 إلى 50، والثالثة 10 عمال فأقل.وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه تم تصنيف المخالفات إلى 3 أنواع ما بين “منخفضة ومتوسطة وعالية” الجسامة، منوهًا إلى أن النظام كفل الحق بالاعتراض على هذه المخالفات إلكترونيًا في مدة لا تتعدى 60 يومًا منذ إشعار صاحب المؤسسة.
المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية:
تحديث جدول المخالفات جاء مواكبا لمتغيرات سوق العمل، ونهدف لجعل القطاع الخاص بيئة منافسة محليا وعالميا#برنامج_سوق_العمل #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0G3qE6dKeK
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 18, 2021