استشاري عدوى: “أوميكرون” آخر سلالات كورونا.. ولا أتوقع جرعات رابعة وخامسة (فيديو)

أوضح استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، أن الدراسات الأخيرة التي تم فيها فحص الأجسام المضادة في المختبر، وجدت أن من تلقى 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، استمرت مناعته مرتفعة وتعدت 88 % من القدرة على مقاومة الفيروس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، اليوم (السبت)، أنه لا يعتقد أن يضطر العالم إلى التطعيم بجرعات رابعة أو خامسة من اللقاحات، لافتًا إلى أنه وفقا للقراءة العالمية ستتوقف السلالات المتحورة عند أوميكرون.
وأشاد بتوصية هيئة الصحة العامة “وقاية” بتجنب السفر للخارج خصوصا للدول عالية الخطورة، داعيًا إلى اتباع الإجراءات الوقائية والتطعيم بالجرعة الثالثة للحصول على وضع صحي آمن.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه بناء على الدراسات والإحصائيات المنتشرة فمن المتوقع أن يتم دمج تطعيمات كورونا مع الإنفلونزا الموسمية في تطعيم واحد.
فيديو | استشاري مكافحة العدوى: أثبتت الدراسات أن من تلقى الجرعات الـ 3 المضادة لـ #كوفيد_19 ستستمر مناعته في الارتفاع مما يؤدي إلى كبح انتشار الفيروس المتحور ولذا نشجع الجميع على أخذ الجرعة الثالثة #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/FuLxVW8wDZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 18, 2021