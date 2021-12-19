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جديد المحليات > استشاري عدوى: “أوميكرون” آخر سلالات كورونا.. ولا أتوقع جرعات رابعة وخامسة (فيديو)
19/12/2021   8:32 ص

استشاري عدوى: “أوميكرون” آخر سلالات كورونا.. ولا أتوقع جرعات رابعة وخامسة (فيديو)

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أوضح استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، أن الدراسات الأخيرة التي تم فيها فحص الأجسام المضادة في المختبر، وجدت أن من تلقى 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، استمرت مناعته مرتفعة وتعدت 88 % من القدرة على مقاومة الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، اليوم (السبت)، أنه لا يعتقد أن يضطر العالم إلى التطعيم بجرعات رابعة أو خامسة من اللقاحات، لافتًا إلى أنه وفقا للقراءة العالمية ستتوقف السلالات المتحورة عند أوميكرون.

وأشاد بتوصية هيئة الصحة العامة “وقاية” بتجنب السفر للخارج خصوصا للدول عالية الخطورة، داعيًا إلى اتباع الإجراءات الوقائية والتطعيم بالجرعة الثالثة للحصول على وضع صحي آمن.وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه بناء على الدراسات والإحصائيات المنتشرة فمن المتوقع أن يتم دمج تطعيمات كورونا مع الإنفلونزا الموسمية في تطعيم واحد.

استشاري عدوى: “أوميكرون” آخر سلالات كورونا.. ولا أتوقع جرعات رابعة وخامسة (فيديو)

جديد المحليات
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