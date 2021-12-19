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جديد المحليات > بعد حصوله عليها.. محمد القس: الجنسية السعودية الأفضل في العالم.. ولا أنام سوى 4 ساعات منذ تلقي الخبر
19/12/2021   8:31 ص

بعد حصوله عليها.. محمد القس: الجنسية السعودية الأفضل في العالم.. ولا أنام سوى 4 ساعات منذ تلقي الخبر

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كشف الفنان محمد القس، كواليس تلقيه خبر حصوله على الجنسية السعودية، والتي وصفها بأنها الأفضل بالنسبة له على مستوى العالم.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه تلقى اتصالًا يبلغه بحصوله على الجنسية السعودية، إلا أنه اعتقد في البداية أن الأمر مجرد مزاح، إلا أنه لم يتمالك نفسه بعد ذلك وبكى من شدة سعادته.

وأضاف أنه لم يكن يحلم بالحصول على الجنسية السعودية، حيث كان أعلى ما يتمناه هو الحصول على إقامة دائمة في المملكة، مشيرًا إلى أنه لا ينام سوى 3 أو 4 ساعات يوميًا منذ تلقيه الخبر. وفق “أخبار 24”.

وأعرب القس عن سعادته بحصوله على الجنسية، حيث أكد أن الأمر بمثابة يوم ميلاد جديد له، مشيرًا إلى أن المسؤولية الآن تضاعفت عليه، كونه يحمل أفضل جنسية بالنسبة له على وجه الكرة الأرضية.

بعد حصوله عليها.. محمد القس: الجنسية السعودية الأفضل في العالم.. ولا أنام سوى 4 ساعات منذ تلقي الخبر

جديد المحليات
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