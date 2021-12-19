“بلايلي” يكشف حقيقة اقترابه من دوري المحترفين

كشف الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، حقيقة اقترابه من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أصبح لاعبًا حرًا حاليًا، عقب فسخ عقده مع ناديه قطر القطري قبل أيام.
ونفى بلايلي لـ” جول” كل ما تردد حول وصول عروض له من دوري المحترفين خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه مازال غير مرتبط بأي فريق حاليًا.
وأضاف: “هناك مفاوضات جارية حتى الآن بيني وبين مونبيلييه، ولكن لا جديد فيها”.
وساهم بلايلي في تتويج المنتخب الجزائري بكأس العرب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد.