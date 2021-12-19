فيديو.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي “العرضة” السعودية في ختام حفل الخيل العربية الأصيلة

شارك أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن، الحضور أداء العرضة السعودية، في ختام العرض الدولي الخامس لجمال الخيل العربية الأصيلة، بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بمنطقة ديراب غرب الرياض.
وأظهر مقطع فيديو، مشاركة الأمير محمد بن عبدالرحمن فرقة العرضة، ورقص معهم بالسيوف، في الحفل الذي أقيم أمس (السبت).
وكرّم أمير منطقة الرياض بالنيابة المشاركين في تحكيم وتنظيم العرض والداعمين والمرابط والشركات الراعية للعرض، وتسلم في ختام الحفل هدية تذكارية من مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وكان اليوم الختامي قد شهد 4 بطولات خاصة بالخيل العربية سعودية الأصل والمنشأ “مهرات وأمهار وأفراس وفحول”، و6 بطولات لجمال الخيل العربية “أمهار عمر السنة، ومهرات عمر السنة، ومهرات عمر سنتين وثلاث سنوات، وأمهار عمر سنتين وثلاث سنوات وأفراس وفحول”.
#فيديو صاحب السمو الملكي الامير
محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
أمـير مـنطقة #الرياض بالنيابه
خلال مشاركته العرضة السعودية
في حفل الخيل العربية الأصيلة
بـ @kaahc_sa 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/W6LVabky98
— صور آل سعود (@alsaud1ksa) December 18, 2021
وفق “أخبار 24”.