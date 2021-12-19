ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 48.3 مليون.. بينها 569.4 ألف جرعة منشطة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 48,361,348 جرعة، بينها 569.4 ألف جرعة منشطة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 24.8 مليون جرعة أولى، و22.9 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.72 مليون شخص.
وكشفت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 51 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، وأتاحت الجرعة التنشيطية لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021.