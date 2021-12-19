“الداخلية” ترصد 1.7 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الأسبوع الماضي

كشفت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 8 حتى 14 / 5 / 1443هـ.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفات التي تم رصدها بالمملكة بلغ 1792 مخالفة، حيث سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 734 مخالفة، وتلتها منطقة المدينة المنورة بـ 466 مخالفة.
وأضافت أنه تم تسجيل 345 مخالفة في منطقة مكة المكرمة، تلتها منطقة الباحة بـ 67 مخالفة، ثم حائل بـ 57 مخالفة، والشرقية بـ 53 مخالفة، ومنطقة تبوك بـ 37 مخالفة، ومنطقة الجوف بـ 24 مخالفة.
كما لفتت “الداخلية” إلى أنه تم تسجيل 5 مخالفات في منطقة نجران، تلتها منطقة القصيم بـ 3 مخالفات، ثم مخالفة واحدة في منطقة عسير، بينما لم تسجّل الوزارة أي مخالفات في منطقتي جازان والحدود الشمالية.وفق “أخبار 24”.
وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.