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19/12/2021   6:55 م

متحدث “الصحة”: قريبًا نبدأ حملة لتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عامًا ضد كورونا

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استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أنه من المتوقع بدء حملة لتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عامًا ضد فيروس كورونا قريبًا.

وأشار إلى أهمية حصول الأطفال على اللقاحات لسلامتهم وصحتهم، كما حثهم على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي. وفق “أخبار 24”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه تم رصد ارتفاع في أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة استكمال التحصين بجرعتين أو أكثر، مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.

متحدث “الصحة”: قريبًا نبدأ حملة لتطعيم الأطفال من 5 إلى 11 عامًا ضد كورونا

جديد المحليات
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