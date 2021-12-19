نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “وقاية” تستعرض خصائص المتحور “أوميكرون”.. ونسبة وجوده بالمملكة
19/12/2021   6:55 م

“وقاية” تستعرض خصائص المتحور “أوميكرون”.. ونسبة وجوده بالمملكة

+ = -
911

استعرض الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور عبدالله القويزاني، بعض خصائص المتحور “أوميكرون”، ومدى فعالية اللقاح تجاهه.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن البيانات الأولية تشير إلى أن متحور “أوميكرون” يمتلك قدرة عالية في النمو والانتشار وإحداث إصابات ثانوية مقارنة “بدلتا”، مبينًا أنه بناء على تحليل بياناته في بريطانيا والدنمارك، لوحظ أن معدل نمو المتحور يصل بين 1.6 و1.7 بشكل يومي.

وأضاف أن ظهور المتحور يتزامن مع زيادة أعداد حالات الإصابة، خاصة في دول قارة أوروبا، لافتًا إلى أن البيانات والدراسات العلمية تفيد بأن الجرعة التنشيطية من اللقاح تقاوم المتحور بأكثر من 25 مرة من الجرعتين فقط، ما يشير إلى أهمية المسارعة بأخذ الجرعة التنشيطية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه تم رصد متحور أوميكرون بالمملكة في أوائل شهر ديسمبر الجاري، حيث بلغت نسبته 5.4 %، إلا أن متحور دلتا ما زال هو السائد في المملكة، منوها إلى أنه تم رصد أكثر من 45 ألف حالة إصابة بأوميكرون في العالم، 90 % منها في قارة أوروبا.

“وقاية” تستعرض خصائص المتحور “أوميكرون”.. ونسبة وجوده بالمملكة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190096.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.