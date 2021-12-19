“وقاية” تستعرض خصائص المتحور “أوميكرون”.. ونسبة وجوده بالمملكة

استعرض الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الصحة العامة “وقاية”، الدكتور عبدالله القويزاني، بعض خصائص المتحور “أوميكرون”، ومدى فعالية اللقاح تجاهه.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، اليوم (الأحد)، أن البيانات الأولية تشير إلى أن متحور “أوميكرون” يمتلك قدرة عالية في النمو والانتشار وإحداث إصابات ثانوية مقارنة “بدلتا”، مبينًا أنه بناء على تحليل بياناته في بريطانيا والدنمارك، لوحظ أن معدل نمو المتحور يصل بين 1.6 و1.7 بشكل يومي.
وأضاف أن ظهور المتحور يتزامن مع زيادة أعداد حالات الإصابة، خاصة في دول قارة أوروبا، لافتًا إلى أن البيانات والدراسات العلمية تفيد بأن الجرعة التنشيطية من اللقاح تقاوم المتحور بأكثر من 25 مرة من الجرعتين فقط، ما يشير إلى أهمية المسارعة بأخذ الجرعة التنشيطية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تم رصد متحور أوميكرون بالمملكة في أوائل شهر ديسمبر الجاري، حيث بلغت نسبته 5.4 %، إلا أن متحور دلتا ما زال هو السائد في المملكة، منوها إلى أنه تم رصد أكثر من 45 ألف حالة إصابة بأوميكرون في العالم، 90 % منها في قارة أوروبا.
فيديو | وقاية:
5.4 % نسبة المتحور “أوميكرون” في #المملكة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/k41oaEn5LG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2021
الرئيس التنفيذي المكلف لـ “#وقاية” يستعرض بعض خصائص المتحور “أوميكرون”، وفعالية اللقاح تجاه المتحور.#واس_عام pic.twitter.com/nVUdLaGdmn
— واس العام (@SPAregions) December 19, 2021