متحدث “الصحة”: رصدنا ارتفاعًا في حالات الإصابات بفيروس كورونا

استعرض المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الأحد)، مستجدات مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أنه تم رصد ارتفاع في تسجيل الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس.
وشدد على ضرورة الاستمرار بالتقيد في الإجراءات الاحترازية والمبادرة باستكمال الجرعات والحصول على أخرى تنشيطية لتعزيز مستويات المناعة، مشيرًا إلى أن الإصابة بالفيروس والتعافي منها لا تكفي للحماية من متحوراته. وفق “أخبار 24”.
فيديو | متحدث #الصحة:
رصدنا ارتفاع في الحالات المؤكد المصابة بفيروس #كورونا في #المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/dIjj882Xus
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2021