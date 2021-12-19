متحدث “الموارد البشرية” يستعرض متابعة الإجراءات الوقائية ونسب التحصين بالقطاعين العام والخاص

استعرض المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل منشآت العمل بالقطاع الخاص، ونسب التحصين بين الموظفين.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، أنه تم تسجيل أكثر من 400 مخالفة خلال الجولات الرقابية على القطاع الخاص، كما تم رصد أكثر من 1100 مخالفة على أفراد بالقطاع نفسه خلال شهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 6200 بلاغ بشأن مخالفات الإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن نسبة التحصين بلغت 96% في القطاع العام، و94% في القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
متحدث #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية يستعرض نسب المحصنين في القطاعين العام والخاص.#واس_عام pic.twitter.com/IwS7C5cDUz
— واس العام (@SPAregions) December 19, 2021
متحدث #وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية يستعرض متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل منشآت العمل في القطاع الخاص.#واس_عام pic.twitter.com/7RVZNENSow
— واس العام (@SPAregions) December 19, 2021