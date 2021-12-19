“النقل”: جاري تنفيذ 7 آلاف كلم من الطرق و274 جسراً

نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، شبكة طرق متكاملة إضافة إلى رفع مستوى الشبكة الحالية، خلال الـ120 يومًا الماضية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
ويبلغ إجمالي الطرق الجاري تنفيذها ما يقارب الـ7 آلاف كيلو متر، بينها طرق مفردة بطول يزيد على ألفي ونصف كيلو متر، وبطرق مزدوجة طولها 577 كيلو مترا، وطرق سريعة بطول 354 كيلو مترًا.
كما يتم تنفيذ ازدواج لطرق قائمة بطول يقارب 2200 كيلو متر، وتحويل طريق مزدوج إلى سريع بطول 74 كيلومترًا، وإعادة إنشاء طريق قائم بطول 1276 كيلومترًا، وتنفيذ 274 جسرًا، وعمل 168 تقاطعًا.
كما انتهت الوزارة من تنفيذ عدد من الطرق خلال الـ 4 أشهر الماضية، فنفذت أعمال أسفلتية بطول 535 كيلومترًا، وعمل حواجز خرسانية بطول يقارب 87 ألف متر، وتركيب سياجات بطول يتجاوز 24 ألف متر. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هذه الأعمال تستهدف الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق، بحلول 2030، مع الحفاظ على ريادتها في مؤشر ترابط الطرق.