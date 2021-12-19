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جديد المحليات > شركة وطنية تنجح في إنتاج أول كمامة “N95” مصنعة بالكامل في المملكة
19/12/2021   6:54 م

شركة وطنية تنجح في إنتاج أول كمامة “N95” مصنعة بالكامل في المملكة

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نجحت شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية في إنتاج أول كمامات “N95” تُصنع في المملكة من مادة “البولي بروبيلين” المصنعة في “سابك”، وذلك بالتعاون مع شركة ديماس للأقمشة غير المنسوجة، حيث حصل المنتج على الموافقات اللازمة بعد استيفائه متطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”سابك” يوسف البنيان ، حرص الشركة على دعم الصناعة الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعظيم المحتوى المحلي وتمكين الصناعات الاستراتيجية عبر مبادرتها الوطنية “نساند™”.

وأشار البنيان إلى أن الشركة تعمل بشكل متكامل مع المؤسسات الصناعية في المملكة، لتوفير الحلول المبتكرة والمستدامة عبر تطوير المواد الأولية التي تدخل في صناعة منتجات ذات أهمية عالية للمجتمع، ورفع جودتها وكفاءتها. وفق “أخبار 24”.

ومن جهتهم ثمّن مسؤولو الشركتين جهود “سابك” عبر مبادرتها نساند™ في إنتاج أول مواد خام مخصصة لتصنيع قناع N95 بشكل كامل من مواد وطنية مبتكرة، مؤكدين على نجاح هذه التجربة في تجسيد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام لدعم المنتجات الوطنية، وتوطين الصناعات في مجال معدات الحماية الشخصية والصحية.

شركة وطنية تنجح في إنتاج أول كمامة “N95” مصنعة بالكامل في المملكة

جديد المحليات
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