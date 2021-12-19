سائق يروي كيف أوقف حسابه في شركة توصيل بسبب تأخر وضع “وجهة الراكب”

روى السائق بأحد تطبيقات التوصيل، حاتم الموسى، معاناة بعض السائقين مع أنظمة الشركات المالكة لهذه التطبيقات.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه تم إيقاف حسابه على نظام الشركة التي كان يعمل معها، بسبب عدم وضع أحد الركاب لوجهته التي يرغب في الذهاب لها إلا قبل الوصول بلحظات، حيث اعتبر النظام أن السائق حاول إطالة المسافة المقطوعة للحصول على مبلغ أكبر.
وأشار إلى أن العديد من السائقين قد تعرضوا لإيقاف حساباتهم من قبل إدارات شركات التوصيل، مطالبًا بتدخل الهيئة العامة للنقل من أجل إنصافهم.
فيديو | المتضرر من تطبيقات التوصيل حاتم الموسى:
على أتفه الأسباب يتم إيقاف حسابات السائقين من قِبل إدارات شركات التوصيل ونطالب #هيئة_النقل بالإنصاف #الراصد pic.twitter.com/WjFJ72QfCs
— الراصد (@alraasd) December 19, 2021–
وفق “أخبار 24”.