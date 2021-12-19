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جديد المحليات > سائق يروي كيف أوقف حسابه في شركة توصيل بسبب تأخر وضع “وجهة الراكب”
20/12/2021   12:47 ص

سائق يروي كيف أوقف حسابه في شركة توصيل بسبب تأخر وضع “وجهة الراكب”

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روى السائق بأحد تطبيقات التوصيل، حاتم الموسى، معاناة بعض السائقين مع أنظمة الشركات المالكة لهذه التطبيقات.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه تم إيقاف حسابه على نظام الشركة التي كان يعمل معها، بسبب عدم وضع أحد الركاب لوجهته التي يرغب في الذهاب لها إلا قبل الوصول بلحظات، حيث اعتبر النظام أن السائق حاول إطالة المسافة المقطوعة للحصول على مبلغ أكبر.

وأشار إلى أن العديد من السائقين قد تعرضوا لإيقاف حساباتهم من قبل إدارات شركات التوصيل، مطالبًا بتدخل الهيئة العامة للنقل من أجل إنصافهم.

وفق “أخبار 24”.

سائق يروي كيف أوقف حسابه في شركة توصيل بسبب تأخر وضع “وجهة الراكب”

جديد المحليات
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