“حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية”.. “الصحة” تطلق حملة توعوية للوصول للمناعة المجتمعية

أطلقت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، حملة توعوية بعنوان “حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية”، للحث على أخذ الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، والوصول للمناعة المجتمعية.
وأكدت عبر منصاتها أهمية الجرعة التنشيطية لتعزيز مستوى استكمال التحصين الذي وصل إليه الشخص، مبينة أن الحصول على جرعة واحدة لا يكفي، خاصة مع وجود المتحورات.
وأوضحت أن الجرعة الثانية ترفع المناعة إلى مستوى مقاوم وكافٍ لصد الفيروس لا سيما متحوراته، لافتة إلى أن الجرعة التنشيطية تُُعتبر المهمة حاليًا للحماية من المضاعفات والمتحورات.وفق “أخبار 24”.