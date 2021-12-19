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جديد المحليات > لتحسين المشهد الحضري.. “أمانة الرياض” ترصد ناشري الملصقات الإعلانية المخالفة
20/12/2021   12:48 ص

لتحسين المشهد الحضري.. “أمانة الرياض” ترصد ناشري الملصقات الإعلانية المخالفة

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أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، أنها ترصد وتتتبع ناشري الإعلانات العشوائية المخالفة من خلال الملصقات أو اللوحات الدعائية، من أجل تحسين المشهد الحضري في العاصمة.

وأوضحت أن عملية الرصد والمتابعة تقوم بـ 5 خطوات، تبدأ برصد المراقبين للإعلانات المخالفة في مختلف أرجاء المدينة، يليها مرحلة التوثيق وتصوير تلك الإعلانات المشوهة للأماكن العامة، قبل أن تنطلق خطوة الإزالة والتنظيف.

وأشارت إلى أنها تحدد بعد ذلك هوية المعلنين المخالفين عبر التحقق من ملكية أرقام الهواتف المضمنة في الملصقات أو اللوحات الدعائية، ويعقب ذلك تسجيل المخالفة بشكل مباشر على السجل المدني أو الإقامة وفق ما تقتضيه الأنظمة المرعية في هذا الشأن.وفق “أخبار 24”.

وتستهدف الأمانة بهذه الإجراءات المحافظة على جمال المدينة، والحد من أي تجاوزات تسهم في تشويه مشهدها الحضري.

لتحسين المشهد الحضري.. “أمانة الرياض” ترصد ناشري الملصقات الإعلانية المخالفة

جديد المحليات
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