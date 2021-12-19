“الإرشاد الزراعي” تستعرض فوائد “الزعرور” للإنسان: غذاء للقلب وفعالة لعلاج ضغط الـدم المرتفع

استعرضت إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأحد)، أهمية زراعة شجيرة “الزعرور”، وفوائدها لصحة الإنسان.
وأوضحت أن “الزعرور” تُعد من أفضل الشجيرات التي تنمو في المناطق الجافة لتحملها الظروف البيئية القاسية كالجفاف أو ارتفاع درجات الحرارة أو الصقيع، مبينة أنه يمكن استثمارها في أغراض عديدة، حيث يقبل الناس على استهلاك ثمار الزعرور ذات القطر الكبير 3 سنتيمترات، خصوصا النوع الإيطالي الغني بفيتامين سي.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الأهمية الطبية لثمار الزعرور تكمن في استخدام مستخلص أوراقها وأزهارها أو ما يُسمى شاي الزعرور كمادة خافضة لضغط الـدم المرتفع ومقوية للقلب، حيث يعتبره أطباء التداوي بالأعشاب في البلدان المتقدمة غذاء للقلب.
#الزعرور يعد في البلدان المتقدمة غذاء للقلب … فماذا ننتظر لاستثمار هذه الشجيرة بشكل اقتصادي؟!#مرشدك_الزراعي#هذا_موسمها pic.twitter.com/nUpa0PsLTx
— الإرشاد الزراعي (@agri_ext) December 19, 2021