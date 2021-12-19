تفتح مناطق موسم الرياض 2021، غدًا (الاثنين)، أبوابها مجددًا أمام الزوار، بعد انتهاء تخصيص الأيام الماضية لأعمال الصيانة.
وركزت أعمال الصيانة، التي استمرت من 16 حتى 19 ديسمبر الجاري، على إعادة تهيئة المناطق بخدمات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية، تلبية لرغبات قاصدي فعاليات الموسم ونشاطاته المتنوعة، التي بلغ زوارها أكثر من 6 ملايين زائر منذ افتتاح الموسم في أكتوبر الماضي.
واستقبلت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” خلال أعمال الصيانة في الأيام الماضية زوارها بخيارات بديلة، منها مسرحيات متنوعة.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن فعاليات موسم الرياض قد بدأت في 20 أكتوبر الماضي، حيث تم توزيعها على 14 منطقة ترفيهية، تضم كل منها نشاطات متنوعة وخيارات متعددة من المقاهي والمطاعم العالمية.