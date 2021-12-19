قدّمت أسرة الشيخ عثمان عبده طه، خطَّاط مصحف المدينة، شكرها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منحهم الجنسية السعودية.
وقالت الأسرة في تصريح لـ”أخبار 24″ إن التهاني والتبريكات انهالت عليهم من كل أرجاء المملكة، بعد منح الشيخ عثمان طه الجنسية، وأن أبناءه الأربعة وبناته الثلاث يقدمون الشكر للقيادة على منحهم هذا الشرف.
جدير بالذكر أن الشيخ “عثمان عبده طه” عُيّن خطاطاً لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة منذ عام 1408هـ الموافق 1988م، وكاتباً لمصاحف المدينة النبوية، وقد كتب المصحف الشريف أكثر من عشر مرات، كلها بالرسم العثماني، وطُبِعَ أكثرها، وانتشرت في العالم الإسلامي.