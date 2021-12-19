بالفيديو.. الزعاق: هذا الأسبوع سيشهد أطول ليالٍ في السنة

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن هذا الأسبوع سيشهد أطول ليالٍ وأقصر نُهُر في السنة على الإطلاق.
وأشار إلى أنه بعد 10 أيام سيبدأ النهار في أخذ حصته من الليل لمدة 90 يومًا، حيث يتساوى طول الليل مع النهار في شهر مارس.
وأضاف أن طول مدة الليل على البلدان العربية يستغرق قرابة 14 ساعة، مبينًا أنه خلال هذا الأسبوع ستغرب الشمس على القطب الشمالي ولن تشرق إلا بعد 6 أشهر، وتشرق الشمس على القطب الجنوبي ولن تغرب إلا بعد 6 أشهر.
اشبعوا نوم :
أيام هذا الأسبوع ستكون أطول ليالي السنة
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 19, 2021
وفق “أخبار 24”.