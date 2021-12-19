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رياضة > هل يخطط النصر لضم الجزائري جمال بلعمري؟
20/12/2021   12:48 ص

هل يخطط النصر لضم الجزائري جمال بلعمري؟

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ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء حول دخول مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في مفاوضات مع اللاعب الجزائري جمال بلعمري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.

وقال الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النصر لم يفاوض المدافع الجزائري جمال بلعمري وهو ليس من ضمن خياراته”.

وتابع “المريسل”: “في المقابل رفعت الإدارة القانونية بنادي النصر، عدد من الشكاوى ضد بعض الحسابات التي نشرت إشاعات غير صحيحة لدى الجهات المختصة”.وفق “أخبار 24”.

ويستعد فريق النصر، لمواجهة ضيفه الاتفاق، مساء الثلاثاء، على ملعب “مرسول بارك”، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز الذي حققه على غريمه الهلال يوم الخميس الماضي، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

هل يخطط النصر لضم الجزائري جمال بلعمري؟

رياضة
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