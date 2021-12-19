هل يخطط النصر لضم الجزائري جمال بلعمري؟

ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء حول دخول مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في مفاوضات مع اللاعب الجزائري جمال بلعمري، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل.
وقال الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “النصر لم يفاوض المدافع الجزائري جمال بلعمري وهو ليس من ضمن خياراته”.
وتابع “المريسل”: “في المقابل رفعت الإدارة القانونية بنادي النصر، عدد من الشكاوى ضد بعض الحسابات التي نشرت إشاعات غير صحيحة لدى الجهات المختصة”.وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق النصر، لمواجهة ضيفه الاتفاق، مساء الثلاثاء، على ملعب “مرسول بارك”، ضمن مباريات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز الذي حققه على غريمه الهلال يوم الخميس الماضي، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من دوري المحترفين.
عاجل#النصر لم يفاوض المدافع الجزائري جمال بالعمري و هو ليس من ضمن خياراته .
في المقابل رفعت الادارة القانونية بنادي النصر عدد من الشكاوي ضد بعض الحسابات التي نشرت إشاعات غير صحيحة لدى الجهات المختصة
— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 19, 2021