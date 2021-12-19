بالفيديو والصور.. الشباب يطير إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بخماسية ضد ضمك

افتتح فريق الشباب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجاري (2021-2022)، بفوز كاسح على نظيره ضمك، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في دور الـ 16.
افتتح الشباب التسجيل في الدقيقة (50) عن طريق لاعبه متعب الحربي، بتسديدة متقنة سكنت مرمى حارس فريق ضمك محمد جاسم.
وسجل الهدف الثاني للشباب اللاعب كارلوس جونيور، في الدقيقة (57)، بعد تمريرة رائعة من اللاعب بانيغا، سددها كارلوس في الشباك.
وعزز اللاعب كارلوس جونيور النتيجة للشباب بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (60) بعد تمريرة رائعة من متعب الحربي، على رأس جونيور، الذي أسكنها في الشباك.
وسجل اللاعب إيميليو زيلايا هدفا لفريقه ضمك، ولكن حكم المباراة قرر إلغاءه بداعي التسلل، قبل أن يسجل الشباب الهدف الرابع في الدقيقة (71) عن طريق ايغالو.وفق “أخبار 24”.
واختتم الشباب حفلة الأهداف عن طريق لاعبه تركي العمار في الدقيقة (83)، لينهي المباراة بتفوق فريقه بخماسية نظيفة ويتأهل إلى دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي الدقيقة (89) لعب فريق الشباب بـ10 لاعبين فقط، بعدما قرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء ضد اللاعب نواف العابد، بعد 9 دقائق من دخوله بديلا عن اللاعب أوديون إيغالو.
هدددددف!⚽
د 49 الهدف الأول لـ الشباب عن طريق متعب الحربي
الشباب 1 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/CJYdUBaILt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021
هدددددف!⚽
د 58 الهدف الثاني لـ الشباب عن طريق كارلوس جونيور
الشباب 2 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/6IcW7Hh6aA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021
هدددددف!⚽
د 60 الهدف الثالث لـ الشباب عن طريق كارلوس جونيور
الشباب 3 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/iQWoeVOI4F
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021
هدددددف!⚽
د 71 الهدف الرابع لـ الشباب عن طريق ايغالو
الشباب 4 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/Zj6Lb6BOc4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021
هدددددف!⚽
د 83 الهدف الخامس لـ الشباب عن طريق تركي العمار
الشباب 5 × 0 ضمك#الشباب_ضمك#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين
#قنوات_SSC pic.twitter.com/rtLvwiP836
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 19, 2021