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رياضة > “موري” يرد على أنباء رحيله عن النصر
20/12/2021   12:47 ص

“موري” يرد على أنباء رحيله عن النصر

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علق محترف فريق النصر، اللاعب الأرجنتيني فونيس موري، على التقارير التي تربطه بالرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال “موري” في تصريحات لشبكة “ESPN” إنه ينوي العودة يوما ما إلى صفوف ريفر بليت الأرجنتيني لكن ليس في الوقت الراهن.

وأشار إلى أنه لا يفكر أبداً في الاعتزال حاليا، لأنه يريد مواصلة اللعب، لكن خلال المستقبل فإنه يأمل في الاعتزال أثناء لعبه في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني.

وبدأ فونيس موري مسيرته الكروية في الأرجنتين مع فريق ريفر بليت، حيث لعب في صفوفه خلال الفترة من 2011 وحتى 2015، ثم انتقل إلى أوروبا ولعب مع فريقي إيفرتون وفياريال، قبل أن يرتدي شعار النصر. وفق “أخبار 24”.

وشارك موري خلال الموسم الجاري مع النصر في 9 مباريات، خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما لم يتم إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق التي شاركت في دوري أبطال آسيا 2021.

“موري” يرد على أنباء رحيله عن النصر

رياضة
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