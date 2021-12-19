رسميًا.. الهلال يعلن إصابة سالم الدوسري

أعلن المركز الإعلامي لنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، رسميا، إصابة نجم فريقه سالم الدوسري، قبل ساعات من مواجهة نظيره الرائد، مساء الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الهلال، في بيانه، إن سالم الدوسري تواجد في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي؛ نظير تعرضه لكدمة قوية في مشط القدم.
كما أشار الهلال إلى أن الفحوصات التي أجراها اللاعب محمد كنو، أوضحت سلامة أربطة وغضروف الركبة، حيث خضع لجلسة علاجية في العيادة. وفق “أخبار 24”.
وتركزت الحصة التدريبية التي خضع لها اللاعبون مساء اليوم الأحد، على تطبيقات تكتيكية ومناورة، استعدادا لمواجهة الرائد مساء الإثنين.