رسمياً.. “الانضباط” تعاقب فهد بن نافل والمشرف العام بالهلال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميا، عقوبة ضد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بعد الخسارة من النصر الخميس الماضي بدوري المحترفين.
وقررت لجنة الانضباط تغريم فهد بن نافل 30 ألف ريال؛ بسبب نزوله إلى مضمار ملعب مباراة النصر قبل نهاية الشوط الأول، وأيضًا نزوله بعد نهاية المباراة مباشرة من المنصة وتوجهه إلى غرفة تبديل الملابس عبر أرضية الملعب قبل خروج الحكام و اللاعبين.
كما عاقبت اللجنة المشرف العام لنادي الهلال، فهد المفرج، بـ 20 ألف ريال؛ بسبب نزوله إلى مضمار الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ونزوله إلى مضمار الملعب قبل نهاية المباراة والتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة. وفق “أخبار 24”.
وحقق فريق النصر فوزًا هامًا أمام نظيره الهلال بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة دوري المحترفين.