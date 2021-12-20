“البنك المركزي” يًطلق منصة البيانات المفتوحة في نسختها الأولى.. وهذه مميزاتها

أطلق البنك السعودي المركزي منصة البيانات المفتوحة التي تتيح للمختصين والمهتمين الاستفادة من البيانات والتقارير والمؤشرات الاقتصادية والمالية، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح البنك أن محتويات المنصة تضم، الإحصاءات النقدية والمالية، وأسعار الصرف والفائدة، وإحصاءات وسائل المدفوعات، وميزان المدفوعات، وأخيراً الإحصاءات الاقتصادية السنوية عن المملكة.
وأضاف أن مزايا المنصة تكمن في استعراض البيانات والرسوم البيانية بسهولة وفي وقت أقل، وإمكانية تحديد الفترة الزمنية ودورية البيانات المتاحة، وتصفح البيانات على مستويات تفصيلية. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن المزايا تشمل أيضا توفير السلاسل الزمنية للبيانات، وعرض البيانات المختلفة في صفحة واحدة، وخاصية البحث السريع، وتحميل البيانات بصيغ مختلفة.