“منشآت” تعرض قصصاً ملهمة لأصحاب المشروعات الناجحة بوثائقي “ضربة حظ”

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فيديو ترويجياً لفيلم وثائقي جديد تقدمه باسم “ضربة حظ”؛ لعرض بعض القصص المُلهمة لريادي الأعمال.
ويُظهر الفيديو الترويجي، مجموعة من أصحاب الأعمال وهم يعرضون تجاربهم المهنية وكيفية تحقيقهم نجاحات كبيرة.
وأوضحت وزارة التجارة، أن الفيلم الوثائقي يُجسد الرحلة من البداية وحتى تحقيق النجاح لمشروعاتهم.
سيقدم الفيلم الوثائقي #ضربة_حظ والذي تطلقه #منشآت بعضًا من القصص الملهمة لريادي الأعمال، ليجسد الرحلة من البداية وحتى تحقيق النجاح لمشروعاتهم. https://t.co/cyKZJozIyN
— وزارة التجارة (@MCgovSA) December 19, 2021
وفق “أخبار 24”.