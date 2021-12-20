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جديد المحليات > “منشآت” تعرض قصصاً ملهمة لأصحاب المشروعات الناجحة بوثائقي “ضربة حظ”
20/12/2021   7:04 ص

“منشآت” تعرض قصصاً ملهمة لأصحاب المشروعات الناجحة بوثائقي “ضربة حظ”

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أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، فيديو ترويجياً لفيلم وثائقي جديد تقدمه باسم “ضربة حظ”؛ لعرض بعض القصص المُلهمة لريادي الأعمال.

ويُظهر الفيديو الترويجي، مجموعة من أصحاب الأعمال وهم يعرضون تجاربهم المهنية وكيفية تحقيقهم نجاحات كبيرة.

وأوضحت وزارة التجارة، أن الفيلم الوثائقي يُجسد الرحلة من البداية وحتى تحقيق النجاح لمشروعاتهم.

وفق “أخبار 24”.

“منشآت” تعرض قصصاً ملهمة لأصحاب المشروعات الناجحة بوثائقي “ضربة حظ”

جديد المحليات
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