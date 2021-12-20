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جديد المحليات > استشاري أمراض معدية: متحورات “كورونا” مستمرة لنهاية الشتاء… وأنصح بهذا الأمر
20/12/2021   7:04 ص

استشاري أمراض معدية: متحورات “كورونا” مستمرة لنهاية الشتاء… وأنصح بهذا الأمر

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قال استشاري الأمراض المعدية والباطنية الدكتور عاصم علام، إن متحورات فيروس كورونا ما زالت موجودة ومستمرة لنهاية الشتاء.

وأوضح الدكتور علام خلال مداخلة ببرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، أن أعداد الإصابات بالفيروس في المملكة ما زالت مطمئنة مقارنة بالدول الأوروبية التي ارتفعت فيها أعداد المصابين بالفيروس والحالات الحرجة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد ظهور متحور “أوميكرون” سريع الانتشار. وفق “أخبار 24”.

ونصح الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بالفيروس، مشيراً إلى أن تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً سيحد من ازدياد انتشار الفيروس.

استشاري أمراض معدية: متحورات “كورونا” مستمرة لنهاية الشتاء… وأنصح بهذا الأمر

جديد المحليات
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