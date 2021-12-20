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جديد المحليات > بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب حدوث “طقطقة” الركبة والأصابع
20/12/2021   7:04 ص

بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب حدوث “طقطقة” الركبة والأصابع

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أوضح استشاري جراحات القدم والكاحل والقدم السكريّة الدكتور طلال المالكي، أسباب إصدار العظام صوت “طقطقة” في بعض الأوقات أثناء الجلوس أو القيام.

وقال الدكتور المالكي خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية”، على قناة “السعودية”، إن المفصل عبارة عن عظمتين محاطتين بغلاف “كبسولة” وفي داخلها مادة زلالية، مبيناً أن صوت الطقطقة في المفاصل الصغيرة يحدث نتيجة إبعاد العظمتين وانحسار الغازات الموجودة داخل المفصل. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن طقطقة الرجل أو الركبة لها عدة أسباب منها انحسار الغاز الموجود بالمفصل، واصطدام “الصابونة” الموجودة في الركبة من الأمام بعظمة المفصل نتيجة ضعف العضلات، وانزلاق الوتر فوق العظم وتحدث غالباً في الحوض.

بالفيديو.. استشاري يوضح أسباب حدوث “طقطقة” الركبة والأصابع

جديد المحليات
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