يوسف خميس: الهلال يحتاج لمدرب حقيقي.. و”جارديم” أمام تحدي الخروج

قال اللاعب الدولي السابق يوسف خميس إن نادي الهلال السعودي يحتاج لمدرب يكون على علم ودراية بمجريات المباراة وكيفية إدارة عملية التغييرات خلالها.
وأوضح خميس خلال لقائه ببرنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن تغييرات مدرب الهلال ليوناردو جارديم خلال مباراته الأخيرة أمام النصر كارثية، مبيناً أن جارديم إذا لم يصحح من وضعه وطريقة إدارته للفريق سوف يرحل بلا شك خاصة بعد تعادل الفريق 6 مباريات متتالية.
وأضاف أن عدم إعطاء فرصة لبعض اللاعبين للمشاركة في المباريات مشكلة أخرى يواجهها جارديم، حاثاً على ضرورة تغيير فكر اللاعب السعودي أيضاً وإقناعه بالموافقة على تغييره خلال المباراة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | نجم الكرة #السعودية يوسف خميس: #الهلال يحتاج إلى مدرب صاحي#المنتصف pic.twitter.com/4X4l4ZTZia
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) December 20, 2021