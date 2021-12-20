نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > يوسف خميس: الهلال يحتاج لمدرب حقيقي.. و”جارديم” أمام تحدي الخروج
20/12/2021   7:05 ص

يوسف خميس: الهلال يحتاج لمدرب حقيقي.. و”جارديم” أمام تحدي الخروج

+ = -
1041

قال اللاعب الدولي السابق يوسف خميس إن نادي الهلال السعودي يحتاج لمدرب يكون على علم ودراية بمجريات المباراة وكيفية إدارة عملية التغييرات خلالها.

وأوضح خميس خلال لقائه ببرنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن تغييرات مدرب الهلال ليوناردو جارديم خلال مباراته الأخيرة أمام النصر كارثية، مبيناً أن جارديم إذا لم يصحح من وضعه وطريقة إدارته للفريق سوف يرحل بلا شك خاصة بعد تعادل الفريق 6 مباريات متتالية.

وأضاف أن عدم إعطاء فرصة لبعض اللاعبين للمشاركة في المباريات مشكلة أخرى يواجهها جارديم، حاثاً على ضرورة تغيير فكر اللاعب السعودي أيضاً وإقناعه بالموافقة على تغييره خلال المباراة. وفق “أخبار 24”.

يوسف خميس: الهلال يحتاج لمدرب حقيقي.. و”جارديم” أمام تحدي الخروج

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190183.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.