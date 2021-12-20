منصة “إحسان”: إيصال التبرعات عبر جهات غير مُرخصة مخالف للأنظمة.. ومنظمات وهمية تجمع الأموال

حذر الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، عبدالعزيز الحمادي، من إيصال التبرعات عبر جهات غير مُرخصة داخل أو خارج المملكة؛ كون ذلك سيكون مُخالفاً للأنظمة.
وقال الحمادي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن القائمين بإيصال الأموال لجهات خارج المملكة في شكل تبرعات دون تنسيق مع الجهات المعنية معرضين للمساءلة حسب الأنظمة، خاصة في حال ثبوت استخدام تلك الأموال بأعمال مشبوهة.
ونوه إلى أن بعض المُتكفلين بإطلاق حملات لجمع تبرعات عن متوفين أو لمساعدة المحتاجين ينفذون ذلك بطريقة خاطئة من خلال التواصل مع الجهات غير الرسمية أو التواصل مع جهات رسمية خارج المملكة دون الحصول على أذونات رسمية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن ذلك يؤثر على توصيل تلك المساعدات بشكل صحيح أو استخدامها بطريقة عكسية، خاصة أنه جرى اكتشاف قيام بعض الجهات خارج المملكة بجمع تبرعات تحت أسماء وهمية.
فيديو | الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان يحذر من إيصال التبرعات عن طريق جهات غير مرخصة في #المملكة..
ويقول: بأقل من دقيقة يمكن التبرع لشخص متوفي في منصة إحسان #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mQjMwpM0Wy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2021