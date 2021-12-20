نصحت استشارية الأمراض الجلدية، الدكتورة نجلاء الدوسري، بعدة أمور تُساهم في حماية الجلد من الإصابة بحساسية الشتاء.
وقالت الدوسري، إن تلك الأمور تتضمن الابتعاد عن الاستحمام لوقت طويل بحيث لا تتجاوز فترة الاستحمام 5 دقائق، والاستحمام بماء فاتر وعدم اللجوء للماء شديد السخونة أو البرودة.
وأضافت خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن النصائح تشمل الاستحمام بصابون خالٍ من العطر لعدم تهييج الجلد، وترطيب الجسم مرتين باليوم على الأقل باستخدام كريمات ومراهم خالية من العطر. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أهمية الابتعاد عن الجلوس بجانب الدفايات أو استخدام الكمادات الساخنة لتجنب التعرض للطفح الجلدي، مشيرةً إلى أن استخدام أقمشة الصوف والبوليستر تُعد الأسوأ بالنسبة للجلد.
فيديو | حماية للجلد من حساسية الشتاء.. استشاري الأمراض الجلدية د. نجلاء الدوسري تنصح بعدم الاستحمام لأكثر من 5 دقائق#الراصد pic.twitter.com/ZovPE7W5Xu
— الراصد (@alraasd) December 19, 2021
فيديو | استشاري الأمرض الجلدية د. نجلاء الدوسري:
أقمشة الصوف والبوليستر هي الأسوأ للجلد.. والجلوس بجانب الدفاية قد يعرض للطفح الجلدي#الراصد pic.twitter.com/bVErBmBMCP
— الراصد (@alraasd) December 19, 2021