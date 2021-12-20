لأول مرة.. معرض الحرمين الشريفين يتيح للزوار تجربة محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود

في تجربة تعد الأولى من نوعها، جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ركناً خاصًا بمعرض عمارة الحرمين الشريفين بمنطقة القصيم، يتيح للزوار محاكاة الواقع الافتراضي للحجر الأسود.
وصرح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف بالرئاسة، المهندس ماهر بن منسي الزهراني، بأن ركن الحجر الأسود الافتراضي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز، بحيث يكون المستخدم واقفاً أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود، ويمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية “الشذروان” وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام.
وأضاف “الزهراني” أن المستخدم سيكون بإمكانه أيضًا الاستماع لأصوات الأذان وشمّ رائحة عبق الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف، مبيناً أن الهدف من هذه التجربة أن يستمتع الناس بمشاهدة جمال الكعبة المشرفة.
بدوره، أفاد مدير عام المعارض الرقمية ريان المسعودي، أن الركن مصمم بنفس الأبعاد الواقعية للحجر الأسود، بالدقة العالية في التفاصيل، مشيراً إلى إمكانية استخدام هذا النموذج في العديد من التطبيقات.
يذكر أن الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبدالرحمن السديس أطلق مؤخراً مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي” لإنشاء بيئة محاكاة افتراضية، بمحاكاة أكبر عدد ممكن من الحواس، مثل الرؤية والسمع واللمس والشم، لتصل جميع مخرجات الرئاسة التي تخص الحرمين الشريفين لجميع أنحاء العالم، عبر العالم الافتراضي. وفق “أخبار 24”.