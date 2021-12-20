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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم
20/12/2021   2:12 م

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري.

وحثت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم

جديد المحليات
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