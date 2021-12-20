كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تطلق برنامج الماجستير في المالية

أطلقت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، برنامجًا أكاديميًا لدرجة الماجستير في المالية، بهدف تطوير مهارات حديثي التخرج والمهنيين وإعداد قادة المستقبل في قطاع المالية.
ويستمر البرنامج لمدة 18 شهرًا، ويقدم في الرياض، وفي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويعتمد على منهج بمستوى عالمي يلبي متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأوضح العميد التنفيذي لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، البروفسور زيغر ديغريف، أن البرنامج سيمكن الدارسين من اكتساب مهارات الإدارة الفعالة وخلق القيمة المستدامة، وسيمنحهم كذلك القدرات المميزة الضرورية لتسريع مسيرتهم العملية.
وقالت نائبة العميد لشؤون البرامج الأكاديمية وأستاذة المحاسبة المشاركة بالكلية الدكتورة لاريسا فون آلبيرتي، إن إحدى أهم الميزات في البرنامج الجديد هي أنه يحمل سمات ومميزات كلية بابسون، في الفكر والعمل الرياديين، والتي تقدم للدارسين من خلال التعلم بالتجربة تحت إشراف هيئة تدريس عالمية المستوى.وفق “أخبار 24”.
وأشار مدير البرنامج وأستاذ المالية المشارك، الدكتور جورجيوس داسكالاكيس إلى أن البرنامج يشتمل على 12 مساقاً تمثل ثلاث مسارات رئيسية للتطور الأكاديمي، وهي المعرفة التأسيسية والمعرفة العملية والمهارات القيادية.