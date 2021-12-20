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جديد المحليات > استشاري بـ”الصحة”: إتاحة الحجز للجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر على الجرعة الثانية
20/12/2021   6:24 م

استشاري بـ”الصحة”: إتاحة الحجز للجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر على الجرعة الثانية

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كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، عن البدء في إتاحة الحجز للجرعة التنشيطية الثالثة، بعد مرور ثلاثة أشهر على موعد تلقي الجرعة الثانية.

وأوضح عسيري في تصريح لـ “أخبار 24” أنه تمت إتاحة الحجز للجرعة التنشيطية؛ بهدف تسريع الحصول على الجرعة ومنع التزاحم على المواعيد عند حلول بدء تطبيق الاستحقاق في فبراير 2022.

الجدير ذكره أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق إتاحة حجز موعد لأخذ جرعة ثالثة “معززة” من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للفئات العمرية من 18 عاماً فأكثر، وذلك بعد مضي 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

استشاري بـ”الصحة”: إتاحة الحجز للجرعة التنشيطية بعد مرور 3 أشهر على الجرعة الثانية

جديد المحليات
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