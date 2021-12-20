أطلقت وزارة الثقافة، النسخة الثانية من “برنامج الإقامة الفنية.. البلد” في جدة التاريخية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويشتمل البرنامج على سلسلة من الإقامات الفنيّة الدورية المُموّلة بالكامل، التي توفّر الوقت والمساحة وفرص التعاون لمحترفي الفن في مجال الفنون البصرية لدعم تطورهم الإبداعي، ضمن أجواء تُساعد على الإنتاج الفني.
وأتاحت الوزارة فرصة المشاركة في أولى دورات النسخة الثانية من البرنامج، من خلال التقديم على الرابط الإلكتروني، خلال فترة تسجيل تمتد من اليوم وحتى 10 يناير 2022م.
ومن المقرر أن يتم اختيار المشاركين في البرنامج من بين المتقدمين، وذلك بعد تقييم لجنة مكونة من خبراء ومتخصصين، والذين سينظرون في الطلبات واختيار المرشحين.
وسيحتضن مبنى رباط الخنجي التاريخي الواقع في قلب جدّة التاريخية، برنامج الإقامة الفنية.
وستنطلق أعمال البرنامج في عام 2022 من خلال أربع دورات تستمر كل واحدة منها 6 أسابيع، حيث تقام الأولى من 3 مارس إلى 14 أبريل، فيما تقام الدورة الثانية من 15 مايو إلى 23 يونيو، والثالثة من 21 يوليو إلى 1 سبتمبر، ثم الدورة الرابعة خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 30 أكتوبر، وتشتمل كل دورة على إقامة فنية لستة فنانين مُقيَمين من المملكة وثلاثة فنانين مُقيَمين دوليين.وفق “أخبار 24”.
ويستهدف البرنامج الفنّانين والمقيّمين الفنييّن والكتّاب (النقّاد ومؤرخي الفن) الناشئين ومن هم في متوسط حياتهم المهنيّة في مجال الفنون البصرية، من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم، ممّن لديهم الدافع لاستكشاف الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق أعمالهم الإبداعية على السياق المحليّ.